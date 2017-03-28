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Российскую теннисистку Кузнецову освистали на турнире в Майами

Российскую теннисистку Светлану Кузнецову освистали во время матча с американкой Винус Уильямс. Видео опубликовал в Twitter спортивный журналист Илья Рывлин.
Инцидент произошел во время матча 1/8 финала в Майами. Уильямс начала подачу, и в этот момент зрители зашумели и засвистели. Один из болельщиков, обращаясь к Кузнецовой, закричал: "Возвращайся в Москву".
Поединок завершился победой Уильямс со счётом 7:6, 6:3
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Видео США Спорт
Илья Рывлин Винус Уильямс Светлана Кузнецова
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