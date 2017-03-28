Российскую теннисистку Кузнецову освистали на турнире в Майами

"Go back to Moscow" and a boo from the crowd during Venus - Kuznetsova match (recorded from WatchESPN). pic.twitter.com/tDEDCgnNjd — Ilya Ryvlin (@ryvlin) 28 марта 2017 г.

Инцидент произошел во время матча 1/8 финала в Майами. Уильямс начала подачу, и в этот момент зрители зашумели и засвистели. Один из болельщиков, обращаясь к Кузнецовой, закричал: "Возвращайся в Москву".

Поединок завершился победой Уильямс со счётом 7:6, 6:3