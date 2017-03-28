Лиза Боярская уйдет в политику

«В определенный момент она получит предложение попробовать свои силы в политике и примет его», - сказала она.

По словам ясновидящей, Боярская захочет попробовать себя в роли дизайнера, но реализовать свои идеи у нее не получится. К 40 годам Боярская добьется большого успеха в актерской карьере.

Также Янко рассказала и о личной жизни Боярской. По ее словам, брак актрисы с Максимом Матвеевым будет крепким.

«Возникшие в прошлом году слухи о расставании этой пары оказались просто домыслами и, в основном, беспочвенными. Я вижу, что вместе они будут еще очень долго. Как и в любой паре, в их отношениях будут и некоторые проблемы. В их жизни будет несколько непростых периодов и связаны они будут с тем, что Боярская живет в Петербурге, а Матвеев – в Москве. Тем не менее, это не навредит их семье, и в конечном счете Матвеев переедет к своей супруге», – рассказала ясновидящая.

Также она предсказывает и пополнение в семье.