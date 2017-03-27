Игроки "Локомотива" и СКА устроили массовую драку

Хоккеисты ярославского «Локомотива» и петербургского СКА устроили массовую драку на льду. Инцидент произошел в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com»

Встреча закончилась победой петербургской команды со счетом 1:2. Победная шайба была забита Александром Барабановым в дополнительное время. СКА ведет в серии со счетом 3:0.