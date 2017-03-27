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Игроки "Локомотива" и СКА устроили массовую драку

Хоккеисты ярославского «Локомотива» и петербургского СКА устроили массовую драку на льду. Инцидент произошел в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com».
Поводом для потасовки стал конфликт между Якубом Накладалом и Александром Барабановым. Драке предшествовала атака СКА, в которой вратарь ярославской команды Александр Судницин зафиксировал шайбу.
Арбитры удалили в составе «Локомотива» Стаффана Кронвалля (2 минуты за грубость, 5 – за драку), Максима Тальбо (5 минут) и Накладала (5 минут). У СКА – Илью Каблукова (5 минут), Александра Хохлачева (5 минут) и Егора Рыкова (5 минут).
Встреча закончилась победой петербургской команды со счетом 1:2. Победная шайба была забита Александром Барабановым в дополнительное время. СКА ведет в серии со счетом 3:0.
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