Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Полиция подтвердила задержание 29 человек у Триумфальной площади
В Москве задержаны несколько десятков человек, вышедших на «прогулку оппозиции», сообщает ТАСС. По данным агентства, с Триумфальной площади полицейские увезли в отдел 30 человек, еще семерых задержали в районе Манежной площади.
В столичном управлении МВД подтвердили информацию о 29 задержанных.
«За нарушения общественного порядка, сотрудниками полиции на Тверской улице в районе Триумфальной площади были задержаны 29 человек. В настоящее время они доставляются в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях», - говорится на сайте управления.
Напомним, ранее в соцсетях появились призывы выйти на уличные акции 2 апреля. При этом все российские оппозиционные лидеры заявили, что не собираются проводить какие-либо акции в этот день. Следственный комитет возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам.
Оставить комментарий