Полиция подтвердила задержание 29 человек у Триумфальной площади

В Москве задержаны несколько десятков человек, вышедших на «прогулку оппозиции», сообщает ТАСС . По данным агентства, с Триумфальной площади полицейские увезли в отдел 30 человек, еще семерых задержали в районе Манежной площади.

В столичном управлении МВД подтвердили информацию о 29 задержанных.

«За нарушения общественного порядка, сотрудниками полиции на Тверской улице в районе Триумфальной площади были задержаны 29 человек. В настоящее время они доставляются в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях», - говорится на сайте управления.