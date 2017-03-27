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Яценюк сообщил о планах России его арестовать
Российские правоохранительные органы планируют арестовать Арсения Яценюка за участие в боевых действиях против армии России в Чечне. Об этом сам глава украинской партии «Народный фронт» написал в своем аккаунте в Facebook.
«Посольство Украины в России получило копию сообщения Ессентукского городского суда Ставропольского края. Это, конечно, полный бред. Но это также и продуманный сценарий. Кремль ищет юридические механизмы преследования украинских политиков», — написал Яценюк.
Бывший украинский премьер-министр добавил, что в Кремле пытаются вывести тему «зверств Яценюка в Чечне на новый уровень».
Ходатайство о его аресте было направлено в суд следователем из управления Следственного комитета (СК) по Северо-Кавказского округу. Яценюка также обвиняют в подготовке к преступлению и покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.
8 сентября 2015 года руководитель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Арсений Яценюк воевал против российских военнослужащих в середине 1990-х в составе карательного отряда в Чечне. В частности, глава ведомства отметил, что политик принял участие в вооруженном столкновении 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года в районе городской больницы №9 чеченской столицы. Также Бастрыкин обвинил Яценюка в расстреле российских военнопленных.
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