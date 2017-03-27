Яценюк сообщил о планах России его арестовать

«Посольство Украины в России получило копию сообщения Ессентукского городского суда Ставропольского края. Это, конечно, полный бред. Но это также и продуманный сценарий. Кремль ищет юридические механизмы преследования украинских политиков», — написал Яценюк.

Бывший украинский премьер-министр добавил, что в Кремле пытаются вывести тему «зверств Яценюка в Чечне на новый уровень».

Ходатайство о его аресте было направлено в суд следователем из управления Следственного комитета (СК) по Северо-Кавказского округу. Яценюка также обвиняют в подготовке к преступлению и покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.