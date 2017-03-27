В Москве похолодает до -11°С

В Москве к пятнице, 31 марта, температура воздуха опустится до минус 11 градусов, сообщает РИА Новости.

Во вторник, 28 марта, ожидается 4 градуса тепла, но уже в среду, 29 марта, столбик термометра опустится до 0 градусов.

«Четверг ночью без осадков, морозно, 7-9 градусов мороза в Москве и 6-11 градусов мороза по области. Днем очередной атмосферный фронт принесет много облаков и небольшой снег, 0… +2 градуса в Москве и —2… +3 градуса по области. В конце рабочей недели осадки будут прекращаться, но температура воздуха изменится мало, и останется на 2-3 градуса ниже климатической нормы: —6… —11 градусов ночью, —1… +4 градуса в дневные часы», – рассказал специалист погодного центра «Фобос».

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве выпало девять миллиметров осадков в виде снега. По словам специалистов, это превышает месячную норму, которая равна 35 миллиметрам, на 25%.

В начале марта глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что теплая погода пришла в Россию на месяц раньше. Он отметил, что уже в первые дни марта в центральных регионах фиксируется плюсовая температура. По его словам, такие температуры характерны для конца марта или начала апреля.