Крым может начать поставки электричества на Украину

«Наша задача — чтобы электроэнергия, которая будет вырабатываться в республике, была способна обеспечить не только прирост населения, развитие бизнеса, но и давала возможность транспортировать электроэнергию на материковую часть России, а в перспективе — на территорию Украины», - сказал Шеремет.

Он отметил, что на данный момент у полуострова нет никаких энергетических связей с Украиной. По его словам, Крым полностью автономен. «Более того, мы уже нарастили такие колоссальные мощности, которые во время украинского периода и не снились», — добавил Шеремет.

По его словам, нарастить энергопотенциал будет возможно после строительства двух новых ТЭС, а также за счет использования альтернативной энергетики.

В конце ноября 2015 года полуостров был полностью обесточен, тогда перестали работать все четыре линии электропередач, которые шли с Украины. В декабре того же года из Краснодарского края в Крым были введены первые две нитки энергомоста. Вторую и третью нитки ввели в апреле и мае 2016 года.