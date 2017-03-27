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Лена Ленина обвинила журналистов в инсульте Джигурды

Писательница и светская львица Лена Ленина поздравила своего близкого друга Никиту Джигурду с днем рождения.
Однако поздравление получилось довольно своеобразным. Вместо добрых пожеланий Лена раскритиковала работу СМИ.
«С днем Рождения, Никитушка! Пресса довела хорошего честного человека до микроинсульта. Здоровья тебе и счастья! Я за тебя!» — написала Лена.
Что интересно, СМИ активно подхватили и эту тему, дружно написав, что Никита Джигурда перенес микроинсульт в день рождения, что, конечно же, не соответствует правде.
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Лена Ленина Никита Джигурда
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