Лена Ленина обвинила журналистов в инсульте Джигурды

Однако поздравление получилось довольно своеобразным. Вместо добрых пожеланий Лена раскритиковала работу СМИ.

«С днем Рождения, Никитушка! Пресса довела хорошего честного человека до микроинсульта. Здоровья тебе и счастья! Я за тебя!» — написала Лена.

Что интересно, СМИ активно подхватили и эту тему, дружно написав, что Никита Джигурда перенес микроинсульт в день рождения, что, конечно же, не соответствует правде.