В России хотят возродить "Волгу"

Председатель совета директоров и совладелец «Русских машин» Зигфрид Вольф заявил, что группа ГАЗ может вернуться к вопросу о производстве коммерческих автомобилей «Волга». Об этом пишет газета «Ведомости».

«На мой взгляд, «Волга» как марка идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов. Я бы не стал отказываться от этого сегмента. Если мы запустим подобный автомобиль, он будет обладать всеми теми характеристиками, которыми обладает наша продукция: конкурентоспособная цена, высокое качество, надежность», - сказал Вольф.

Он отметил, что этот автомобиль будет средних размеров. Его можно будет использовать как для пассажирских перевозок, так и для грузовых.

По словам Вольфа, группа ГАЗ не планирует возвращаться к производству собственных легковых автомобилей. Он пояснил, что покупатели все более привязываются к определенным брендам.

Однако покупателей коммерческих автомобилей больше интересует производительность машины, ее грузоподъемность, топливная эффективность и др. «Поэтому нам лучше сосредоточиться на адресных решениях, ориентированных на конкретных заказчиков», – сказал Вольф.

В 2008 году ГАЗ завершил производство классических автомобилей «Волга». В том же году компания запустила производство Volga Siber, но закрыла проект уже в 2010 году.

«Новый продукт оказался не тем, что было нужно рынку. Машина была слишком большой и прожорливой, а тренд – противоположным», – отметил Вольф.