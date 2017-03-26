Климкин написал в The Guardian колонку с жалобами на Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для The Guardian написал, что Россия признает только силу и использует слабость, он также предупредил Запад, что ей нельзя доверять. Отметив, что власть на Украине принципиально отличается от российской, Климкин подчеркивает, что в Киеве хорошо понимают «образ мышления руководства Кремля», и с этих позиций дает рекомендации западным политикам. «С Россией, и вам об этом скажет любой дипломат, имеющий дело с Москвой, можно вести переговоры только с позиции силы и международной солидарности», — пишет он. Глава украинского МИД также отмечает, что Россия «эксплуатирует слабость Совета безопасности ООН , где злоупотребляет своим правом вето в качестве одного из пяти его постоянных членов».

По его словам, Запад не должен доверять России, тем более, когда на кону стоит «безопасность Европы и всего Запада», а страна стремится к «гегемонии». «Аппетит России не ограничивается Украиной. Она жадно присматривается к другим бывшим государствам Советского Союза, а в более широком смысле стремится дестабилизировать и разделить остальную часть Европы и трансатлантический альянс», -- пишет Климкин.

Климкин также считает, что «никаких разговоров об отмене санкций не может быть».