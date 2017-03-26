Украина поставила России условие участия в «Евровидении»

Украина заявила, что Россия может участвовать в «Евровидении-2017» , если в Киев поедет конкурсант, у которого нет проблем с украинским законодательством. Об этом вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сказал в эфире «Украинского радио»

«Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы «Евровидения». В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», — заявил Кириленко.

Россию с песней «Flame Is Burning» на конкурсе должна была представлять Юлия Самойлова , однако СБУ запретила ей въезд в страну из-за выступления в Крыму. По мнению Кириленко, Россия устраивает провокации вокруг конкурса.

«Мы видим, что провокация с "Евровидением" со стороны России — это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине», — заявил он.