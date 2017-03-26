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Москва не будет отчитываться перед НАТО об "Искандерах" в Калининграде
Россия не будет отчитываться перед НАТО по вопросу о размещении комплексов «Искандер» в Калининградской области, об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин, сообщает РИА Новости.
Два назад журнал Spiegel написал о том, что 30 марта на совместном заседании Совета Россия — НАТО альянс, обеспокоенный наращиванием российского вооружения в Калининграде, потребует отчета от Москвы по поводу развертывания ракет средней дальности «Искандер» на восточной границе.
«Никакого отчета не будет, об этом речи не идет», — сказал по этому поводу Келин. По его словам, на встрече состоится обмен мнениями «по наиболее острым вопросам, которые беспокоят сейчас обе стороны».
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