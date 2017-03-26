Тайсон раскрыл секрет своей непобедимости

Легендарный боксер Майк Тайсон раскрыл секрет своей уникальной психологической подготовки, которая давала ему преимущество над соперниками. Спортсмен рассказал, что давал волю своим страхам до того как выйти на ринг, сообщает издание Daily Star

По словам Тайсона, как и любому человеку, ему были ведомы страх и сомнения. Иногда он боялся соперника до смерти, «боялся проиграть и быть униженным». Однако он не пытался бороться со страхом, а наоборот давал ему волю. Но при этом становился все увереннее и уверенней в себе.

«Во время тренировок я боялся соперника, я думал, что он способен побить меня. Мне даже снилось, что он побил меня. Но чем ближе к рингу, тем уверенней я становился. И вот я на ринге. Я бог. Никто не может победить меня», - сказал Тайсон.

Майк Тайсон закончил карьеру, но остался непревзойденным бойцом, поставившим множество рекордов.

В частности он стал самым молодым чемпионом в тяжелом весе, совершил больше быстрых нокаутов и признан самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории. Журналисты до сих пор называют его «наихудшим парнем планеты».