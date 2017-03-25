Опубликовано видео прощания Максаковой с Вороненковым во Владимирском соборе

В субботу в Киеве во Владимирском соборе прошла церемония отпевания бывшего депутата госдумы Дениса Вороненкова, убитого 23 марта киллером в центре украинской столицы. В церемонии прощания приняла участие его вдова Мария Максакова. По данным журналистов, она пришла в церковь с охраной. Также на церемонии прощания был замечен народный депутат Верховной рады Украины и советник главы МВД Украины Антон Геращенко

Похоронен Вороненков будет на Зверинецком кладбище в Киеве, сообщает украинский портал "Страна".

Тело усопшего накрыто было накрыто красными гвоздиками.

Ранее Мария Максакова рассказала, что не будет выдвигать версии, кто мог убить ее мужа.