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Опубликовано видео прощания Максаковой с Вороненковым во Владимирском соборе
Убитый 23 марта экс-депутат Госдумы Денис Вороненков будет похоронен в Киеве на Зверинецком кладбище, где находится семейный склеп президента Украины Петра Порошенко. До этого прошло отпевание во Владимирском соборе, где собралось множество людей. В церкви находилась и вдова убитого певица Мария Максакова. В соцсетях уже появилось видео с церемонии прощания.
В субботу в Киеве во Владимирском соборе прошла церемония отпевания бывшего депутата госдумы Дениса Вороненкова, убитого 23 марта киллером в центре украинской столицы. В церемонии прощания приняла участие его вдова Мария Максакова. По данным журналистов, она пришла в церковь с охраной. Также на церемонии прощания был замечен народный депутат Верховной рады Украины и советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Похоронен Вороненков будет на Зверинецком кладбище в Киеве, сообщает украинский портал "Страна".
Тело усопшего накрыто было накрыто красными гвоздиками.
Ранее Мария Максакова рассказала, что не будет выдвигать версии, кто мог убить ее мужа.
А главный редактор сайта "Цензор. нет" Юрий Бутусов сообщил, что в момент нападения Вороненкова охранял офицер Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Петров.
Юрий Бутусов Денис Вороненков Олег Петров Петр Порошенко Еще 2 тега
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