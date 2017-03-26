Опубликовано видео полицейской погони в Йошкар-Оле в стиле боевиков

Управление ГИБДД по Республике Марий Эл опубликовало в Сети видео остросюжетной полицейской погони за нетрезвым водителем на Lada Kalina.

На кадрах видно, как два патрульных экипажа преследуют серую легковушку, призывая водителя остановиться. Однако вместо того, чтобы послушать инспекторов, 26-летний злоумышленник лишь набирает скорость, проезжая на красный свет и выруливая на встречную полосу.

Ролик заканчивается тем, что автомобиль преследуемого попадает в пробку. Автоинспекторы выскакивают из машины и задерживают злоумышленника. Как сообщается, водитель Lada Kalina находился в нетрезвом состоянии и ездил без прав.