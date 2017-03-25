Зюганов рассказал об истоках европейской ненависти к России

Об этом лидер российских коммунистов заявил на пленуме КПРФ, посвященном борьбе с антисоветизмом и русофобией.

Незадолго до форума Зюганов заявил, что пришло время «дать бой всем русофобам и антисоветчикам, которые вылезли из всех щелей». Он отметил, что в свое время русофобия и антисоветизм привели к распаду СССР, теперь же они угрожают России.