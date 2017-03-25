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РИА Новости

В Китае сломавшийся эскалатор чуть не покалечил людей

Эскалатор, вышедший из строя в переходе метро в китайском городе Сучжоу едва не покалечил мужчину и женщину. Видео инцидента опубликовал портал People's Daily.
​В ролике видно, как пара встает на эскалатор, после чего одна ступенька наезжает на другую сразу же за ними — женщине с трудом удается удержать равновесие и не упасть. Еще два человека направлялись к эскалатору в этот момент, но вовремя остановились.
Как сообщает Daily Mail, один из пассажиров получил незначительные травмы ноги. Эскалатор починили спустя четыре часа после инцидента.
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Китай Происшествия
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