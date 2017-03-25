В Китае сломавшийся эскалатор чуть не покалечил людей

Эскалатор, вышедший из строя в переходе метро в китайском городе Сучжоу едва не покалечил мужчину и женщину. Видео инцидента опубликовал портал People's Daily.

Terrifying moment couple escape unscathed after subway escalator in #Suzhou suddenly collapses and folds into pieces pic.twitter.com/dWUDSWjNzr — People's Daily,China (@PDChina) 25 марта 2017 г.

​В ролике видно, как пара встает на эскалатор, после чего одна ступенька наезжает на другую сразу же за ними — женщине с трудом удается удержать равновесие и не упасть. Еще два человека направлялись к эскалатору в этот момент, но вовремя остановились.

Как сообщает Daily Mail, один из пассажиров получил незначительные травмы ноги. Эскалатор починили спустя четыре часа после инцидента.