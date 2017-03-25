Меркель признала ошибки ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об ошибках Евросоюза и заявила, что их необходимо исправить. В интервью итальянской телекомпании RAI политик заявила, что Европе придется поработать над серьезными просчетами.

«Антиевропеизм и популизм никогда не были так сильны как сегодня. Что мы в Европе, сделали не так, в том числе в Германии?», - спросил ведущий у Меркель.

«Мы пока не сделали все, что необходимо, чтобы построить новый мир. Например, когда мы получили свободу передвижения, мы не подумали о защите внешних границ, нам также нужно координировать действия по единой валюте», - сказала Меркель .

При этом она обратила внимание на проблемы мигрантов, которые европейцам необходимо решать вместе. В том числе не допускать кризисы, подобные сирийским.

«Но все незавершенные дела мы должны завершить сейчас. Для этого у нас есть хорошие предпосылки», - сказала Меркель.

Ангела Меркель прибыла в Рим на празднование 60-летия подписания Римского договора, положившего начало созданию ЕС.

В XX веке договор предусматривал ликвидацию преград на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала. 25 марта 1957 года на Капитолийском холме его подписали ФРГ, Франция, Италия и страны Бенилюкс.