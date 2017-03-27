«Украину» демилитаризуют и продадут за долги

Недостроенный ракетный крейсер «Украина», который находится в акватории николаевского завода имени 61 коммунара, решили демилитаризировать и продать, чтобы выплатить зарплату рабочим. Соответствующий указ подписал президент страны Петр Порошенко , сообщает издание «НикВести» со ссылкой на первого замглавы Николаевской облгосадминистрации Вячеслава Боня.

На митинге работников завода Бонь рассказал им, как власти собираются решить вопрос с долгами по их зарплате. «У вас стоит крейсер «Украина», есть указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется – там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же. Там есть корпус и турбины, они востребованы», - сказал он.

Ракетный крейсер «Украина» был построен в 1984 году по заказу ВМФ бывшего СССР. В 1990 году крейсер спустили на воду, в 1996-м его достройка приостановилась. В 2000-2001 годах крейсер планировалось ввести в состав ВМС Украины, но в итоге этого делать не стали.