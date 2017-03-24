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СБУ запретила въезд на Украину Артемию Лебедеву

СБУ запретил въезд на территорию Украины известному российскому дизайнеру Артемию Лебедеву. Запрет действует сроком на пять лет. Об этом написал в LiveJournal блогер Игорь Бигдан.
По мнению блогера, причиной для действий СБУ стали заявления Лебедева, сделанные им во время визита в Киев.
В частности, дизайнер назвал "официальной пропагандой" рекламные носители в украинской столице, размещенные в память о погибших на Майдане - так называемой "Небесной Сотне".
Также Лебедев сделал запись в своем блоге, где задался вопросом, когда на Украине появится улица "небесного полтинника", имея в виду жертв трагедии в Одесском доме профсоюзов.
"Если спросить знакомого украинца, когда появится улица Небесного полтинника (в честь одесской трагедии), он обижается. Хотя казалось бы – какая разница?" – заявил Лебедев.
Ранее, в 2016 году Артемий Лебедев посещал территории самопровозглашенных республик Донбасса.
Секрет фирмы рассказывает, с какими проблемами сталкиваются российские компании на Украине после Майдана и Крыма.
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