Путин на встрече с Ле Пен: Россия не хочет влиять на выборы во Франции

Россия придает очень большое значение отношениям с Францией, ни в коем случае не хочет влиять на президентские выборы в этой стране, но оставляет за собой право общаться с представителями любых политических сил, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен

"Мы придаем очень большое значение нашим отношениям с Францией, при этом мы стараемся поддерживать ровные отношения как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции", — сказал глава государства.

Он отметил, что во Франции сейчас активно развивается предвыборная кампания. "Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, также, как делают наши партнеры, например, в Европе, в США", — заключил Путин.