Директор школы Гнесиных пригласил Максакову на работу

Хохлов выразил Максаковой соболезнования и сказал, что ей нечего делать на Украине. «У меня, к сожалению, нет вокального факультета, но если она будет гражданкой России, то почему бы ее не взять на работу», - отметил он.

Директор школы подчеркнул, что в первую очередь Максакова должна позаботиться о своей безопасности. «Если есть у России возможность взять ее обратно к себе, то так и надо сделать», - заявил он.

Вороненков был убит 23 марта возле гостиницы «Премьер-палас» в центре Киева. По предварительным данным, в экс-депутата выстрелили, когда он выходил из отеля вместе с охранником. Вороненков погиб, а охранник и нападавший ранили друг друга. Убийца позже скончался в больнице.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко назвал это убийство заказным. В Госдуме заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы. Предполагаемым убийцей экс-депутата называют 28-летнего уроженца Днепра Павла Паршова.

В октябре 2016 года Вороненков и его жена Мария Максакова, которая тоже была депутатом Госдумы VI созыва, уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.

Максакову после отъезда на Украину исключили из штата Российской академии музыки имени Гнесиных. В отделе кадров вуза заявили, что солистку Мариинского театра уволили «из-за прогулов»