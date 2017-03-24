Максакова посетила Москву перед убийством мужа

Официантка, работающая в ресторане, расположенном в доме Максаковой, рассказала газете, что певица завтракала в этом заведении «буквально пару недель назад». «Она пила кофе у нас. И завтракала омлетом», - заявила девушка.

Вороненков был застрелен 23 марта возле гостиницы «Премьер-палас» в центре Киева. По предварительным данным, когда экс-депутат выходил из отеля, между его охранником и поджидавшим их киллером началась перестрелка. Вороненков был убит, а его охранник и нападавший ранили друг друга. Киллер впоследствии скончался в больнице.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко назвал это убийство заказным. В Госдуме заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы, и посоветовали Максаковой обратиться в посольство РФ, потому что ей грозит «смертельная опасность».

В октябре 2016 года Вороненков и Максакова, которая тоже была депутатом Госдумы VI созыва, уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.