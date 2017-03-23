Дверь самолета с игроками аргентинского "Расинга" открылась при взлете

Дверь самолета, на борту которого находились игроки аргентинского футбольного клуба "Расинг", открылась при взлете. Об этом сообщает испанское издание As.

Отмечается, что футболисты и персонал команды возвращались после выездного матча национального первенства против "Бельграно". Когда самолет взлетал, дверь открылась, что вызвало панику среди пассажиров самолета. Один из футболистов придержал ее, а пилоту пришлось остановить самолет. Пострадавших нет.

"Расинг" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, набрав в 16 матчах 26 очков.