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Киев отказался транслировать выступление Самойловой
Выступление Юлии Самойловой на «Евровидении-2017» по видеомосту нарушит законодательство Украины. Об этом сообщил украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко в своем аккаунте в Twitter.
«Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами — это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд на Украину. ЕВС (Европейский вещательный союз) должен был это учесть», — написал Кириленко.
23 марта EBC обратился к Первому каналу с предложением организовать трансляцию выступления Самойловой из России. 22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Юлии Самойловой посещать Украину в течение трех лет. Киев обвиняет певицу в посещении Крыма в 2015 году без согласования своей поездки с украинскими властями. Во внешнеполитическом ведомстве России решение СБУ назвали «циничным и бесчеловечным». Юлия Самойлова должна выступить на «Евровидении» с песней «Flame is Burning». Конкурс пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал шоу пройдет 13 мая.
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