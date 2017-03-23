Киев отказался транслировать выступление Самойловой

Выступление Юлии Самойловой на «Евровидении-2017» по видеомосту нарушит законодательство Украины. Об этом сообщил украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко в своем аккаунте в Twitter

«Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами — это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд на Украину. ЕВС (Европейский вещательный союз) должен был это учесть», — написал Кириленко.