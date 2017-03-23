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Теща Вороненкова обрадовалась его убийству
Теща погибшего экс-депутата Дениса Вороненкова Людмила Максакова рассказала о убийстве мужа своей дочери, сообщает Life.ru.
«Ну и слава тебе Господи, а что с ним ещё делать? Слава Господи, что, в конце концов, человека, который так подличал, убили», - заявила Людмила Максакова.
Ранее днем в Киеве был убит экс-депутат Вороненков. Сообщалось, что он вышел из отеля «Премьер-палац» в сопровождении своего охранника.
На улице между охранником и киллером началась перестрелка.
В результате охраннику удалось выстрелить в преступника, однако он также получил ранение, но выжил. Сейчас они оба находятся под охраной в одной из больниц Киева.
Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. В октябре 2016 года он переехал на Украину вместе со своей женой Марией Максаковой. В феврале экс-депутат получил украинское гражданство.
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