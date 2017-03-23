Теща Вороненкова обрадовалась его убийству

«Ну и слава тебе Господи, а что с ним ещё делать? Слава Господи, что, в конце концов, человека, который так подличал, убили», - заявила Людмила Максакова.

Ранее днем в Киеве был убит экс-депутат Вороненков. Сообщалось, что он вышел из отеля «Премьер-палац» в сопровождении своего охранника.

На улице между охранником и киллером началась перестрелка.

В результате охраннику удалось выстрелить в преступника, однако он также получил ранение, но выжил. Сейчас они оба находятся под охраной в одной из больниц Киева.