Метеорологи прогнозируют похолодание в столице в ближайшие дни

Метеорологи ожидают понижения температур в Москве в ближайшие дни после рекордно теплого начала месяца, сообщил на пресс-конференции директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд

"Сейчас до конца марта постепенно температурный фон будет приходить в норму, к первому апреля существенно похолодает, и это не шуточный прогноз", - сказал Вильфанд.

По его словам, на ближайшие дни ночные температуры будут отрицательными, от минус 3 до минус 6 градусов в области, дневные температуры составят от 2 до 7 градусов тепла. Вильфанд при этом подчеркнул, что такая температура близка к климатической норме для этого периода.

Глава Гидрометцентра напомнил, что аномально высокие температуры начала марта были связаны с тем, что в течение всего марта и с последней недели февраля холодный арктический воздух не мог проникать в умеренные широты. Начиная с завтрашнего-послезавтрашнего дня погодная ситуация изменится, и он начнет поступать, объяснил Вильфанд.

"Сильных осадков мы не ожидаем, но возможен мокрый снег и даже снег", - добавил метеоролог.

Вильфанд также отметил, что начало апреля, скорее всего, тоже не будет таким же теплым, как начало марта, когда в Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах были установлены исторические температурные рекорды. В целом апрель ожидается близким к норме, с умеренными колебаниями погоды.