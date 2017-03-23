Сербские фанаты вывесили баннер о единстве с русскими во время баскетбольного матча

Болельщики «Црвены Звезды» во время матча баскетбольной Евролиги с «Олимпиакосом» вывесили баннер о единстве с русскими.

На баннере написано: «25.3 — Нас и руса 300 милиона».

«Нас и руса 300 милиона» — часть сербской поговорки, которая полностью звучит так: «Нас и руса 300 милиона, нас без руса пола камиона» («Нас с русскими — 300 миллионов, а без русских — полгрузовика». — RT).

25 марта в Белграде состоится товарищеский футбольный матч между «Црвеной Звездой» и «Спартаком»

Известно, что фанатские группировки обоих клубов очень дружны между собой.