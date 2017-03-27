В Москве объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. 27 марта с 21:00 ожидается мокрый снег, на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

«В ближайшие 1—3 часа с сохранением до 10:00 28 марта в Москве ожидается усиление северо-западного ветра, местами с порывами до 15—20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В связи с погодными условиями повышается риск дорожных аварий и повреждений линий электропередач. В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.