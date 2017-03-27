Ангарскому маньяку предъявили обвинение еще в 60 убийствах

Ангарскому маньяку Михаилу Попкову предъявили новое обвинение в убийстве 60 женщин за 20 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета (СК) России.

Попкову вменяют пункты «е» и «з» статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, сопряженное с изнасилованием); пункты «а» и «к» части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера) и часть 3 статьи 30 (покушение на преступление) УК РФ.

По данным СК, за 20 лет Попков совершил на территории Иркутской области не менее 84 убийств. Возраст убитых им женщин варьируется от 16 до 40 лет. Их социальный статус и положение в обществе «были абсолютно разными», отметили следователи.

В январе 2015 года Попкова осудили за убийство 22 женщин и покушение еще на двух, но правоохранителям удалось раскрыть еще 60 его преступлений. С подсудимым «был установлен необходимый психологический контакт, благодаря которому он дал признательные показания». Сотрудники СК установили прямых очевидцев и свидетелей преступлений Попкова, нашли орудия убийств (топоры, отвертки, ножи), а также личные вещи жертв. Также были обнаружены места захоронения тел убитых женщин с давностью в 15-20 лет.

В СК отметили, что «способы и мотивы убийств, вид орудий преступлений, количество и характер причиненных телесных повреждений, поведение Попкова <…> вызывали сомнения в его психической полноценности», поэтому ему были назначены психолого-психиатрические экспертизы. Однако эксперты пришли к выводу, что Попков не страдает каким-либо психическим расстройством. Эксперт-сексолог заявил, что у Попкова обнаруживается «гомицидомания (непреодолимое влечение к убийствам, свойственное асоциальным психопатам; пациенты с этим расстройством признаются вменяемыми – прим.ред.) с садистскими элементами».

В ближайшее время обвиняемый и его адвокат начнут знакомиться с материалами уголовного дела. После полного ознакомления дело направят в суд для рассмотрения по существу. Объем уголовного дела составляет более 300 томов.

В январе 2015 года бывшего милиционера Михаила Попкова приговорили к пожизненному заключению, при этом обвинение ему было предъявлено еще в 2012-м. Изначально он признавался только в трех убийствах. Как правило, Попков предлагал женщинам подвезти их на автомобиле, вывозил за город, где убивал и затем насиловал. Во время первого судебного процесса он пытался выставить себя в роли «санитара», который избавляет общество от аморальных женщин. Позже он заявил, что начал убивать из-за измены жены.