В Харьковской области объявили эвакуацию

Из-за взрывов на площадках с ракетно-артиллерийским вооружением около города Балаклея в Харьковской области эвакуированы 20 тысяч человек, сообщает телеканал «112 Украина».

«По состоянию на 7:30 23 марта из с. Вербовка эвакуированы 2700 человек в с. Пришиб (расстояние 16 км от г. Балаклея). Из с. Яковенково - 806 человек населения в Волохов Яр (20 км от г. Балаклея). Из г. Балаклея эвакуированы более 16317 человек», - указано в сообщении пресс-службы ГосЧС.

Взрывы на военных складах начались в ночь на четверг, 23 марта, на площади 368 га. В результате разгорелся пожар, который повлек за собой детонацию боеприпасов. Сообщалось, что на складах находилось около 138 000 тонн боеприпасов.

Экстренные службы начали эвакуацию населения близлежащих сел.