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В Харьковской области объявили эвакуацию
Из-за взрывов на площадках с ракетно-артиллерийским вооружением около города Балаклея в Харьковской области эвакуированы 20 тысяч человек, сообщает телеканал «112 Украина».
«По состоянию на 7:30 23 марта из с. Вербовка эвакуированы 2700 человек в с. Пришиб (расстояние 16 км от г. Балаклея). Из с. Яковенково - 806 человек населения в Волохов Яр (20 км от г. Балаклея). Из г. Балаклея эвакуированы более 16317 человек», - указано в сообщении пресс-службы ГосЧС.
Взрывы на военных складах начались в ночь на четверг, 23 марта, на площади 368 га. В результате разгорелся пожар, который повлек за собой детонацию боеприпасов. Сообщалось, что на складах находилось около 138 000 тонн боеприпасов.
На место пожара также вылетела комиссия из числа офицеров минобороны и генштаба вооруженных сил Украины, которую возглавляет министр обороны Украины Игорь Павловский.
Экстренные службы начали эвакуацию населения близлежащих сел.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в своем Facebook заявил, что причиной взрывов на площадках с ракетно-артиллерийским вооружением стала диверсия.
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