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СБУ обещала проверить информацию о визите певицы из Армении в российский Крым
Служба безопасности Украины проверит информацию о посещении Крыма армянской участницей «Евровидения» Арцвик Арутюнян, заявила спикер СБУ Елена Гитлянская. Если появится документальное подтверждение визита, СБУ «будет принимать решение», заявила Гитлянская. Она отметила, что гостей очень много, и Украина, возможно, «не сможет чисто физически всех проверить», но «сигналы» СБУ без внимания не оставит, передает «112 Украина».
Напомним, СБУ запретила въезд на Украину российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой в связи с тем, что она посещала Крым.
Позднее СМИ сообщили, что СБУ может запретить Арутюнян въезд на Украину в связи с ее возможным посещением российского Крыма.
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