Совладелец Shazam стал уличным музыкантом

Российского миллионера, переодетого в бродягу, засняли на видео прохожие.

Вчера вечером москвичи стали свидетелями спонтанного перфоманса в районе Большой Дмитровки. Мужчина, в котором позднее опознали Дмитрия Волкова — российского миллионера и совладельца Shazam— развлекал прохожих игрой на фортепиано.

Смысл такого экстравагантного поступка бизнесмен раскрывать отказался. Свою личность он тоже подтвердил не сразу, хотя несколько случайных слушателей достаточно быстро опознали в уличном музыканте успешного предпринимателя.

За полтора часа концерта, который Дмитрий давал на случайно подвернувшимся под руку инструменте (вещи, включая фортепиано, были вынесены на улицу при переезде), бизнесмен собрал большую аудиторию, которая оказалась в восторге от музыкальных способностей Волкова.