Воха: Ополченцы возьмут Краматорск, Славянск, Красный Лиман

Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимир Жога известный под позывным Воха, который занял место погибшего Арсения Павлова (позывной Моторола), объявил, что ополченцы не успокоятся, пока не возьмут свое, то есть всю территорию Донецкой области, в том числе и ту, которая находится под контролем Киева. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24». Видео доступно на YouTube-канале телеканала.

«Мы у себя дома, мы никого не трогаем. И то, часть нашего дома вы забрали. Донбасс не успокоится до тех пор, пока он не возьмет свое, не выйдет на административные границы. То есть Краматорск, Славянск, Красный Лиман», — заявил Жога.

В середине февраля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что ополченцы серьезно намерены и готовы к захвату территории ДНР с помощью военных методов в том случае, если вопрос не получится урегулировать мирным политическим путем.

«Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей — это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным», — сказал Захарченко.

Он отметил, что на подконтрольной Киеву территории остались «братья и сестры», о которых ополченцы не забыли.

«Мы помним свой долг перед Краматорском, мы помним сотни и тысячи замученных жителей, которых обвинили в сепаратизме и терроризме», — добавил Захарченко.