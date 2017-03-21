Савченко продолжает удивлять новым образом

Фото: Аркадий Манн, "Страна"

Ранее Савченко приходила на заседания Верховной рады в неприметных вещах – свитерах, кофтах, кардиганах. Обычно она носит брюки, а из верхней одежды – куртку.

12 марта Савченко дала интервью украинскому телеканалу NewsOne в новом имидже. По словам гримера телеканала Алины Фан, народный депутат «сама поставила такую задачу – тени, стрелки, цвет помады». При этом раньше Савченко отказывалась даже пудриться перед эфиров.