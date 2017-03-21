Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Савченко продолжает удивлять новым образом
Надежда Савченко появилась на заседании украинского парламента на каблуках и в итальянском пуховике. Стоимость пуховика СМИ оценили в 5189 гривен (около 11 тысяч рублей), сообщает портал «Страна.ua».
Фото: Аркадий Манн, "Страна"
Ранее Савченко приходила на заседания Верховной рады в неприметных вещах – свитерах, кофтах, кардиганах. Обычно она носит брюки, а из верхней одежды – куртку.
12 марта Савченко дала интервью украинскому телеканалу NewsOne в новом имидже. По словам гримера телеканала Алины Фан, народный депутат «сама поставила такую задачу – тени, стрелки, цвет помады». При этом раньше Савченко отказывалась даже пудриться перед эфиров.
Оставить комментарий