Сирийские военные показали «неуязвимый» Т-72

В интернете появились снимки танка Т-72AB сирийской армии со «всеракурсной» защитой. Необычная конструкция оснащена динамической защитой «Контакт». Об этом сообщает агентство «Вестник Мордовии»

Фото: Twitter

Нижнюю часть боевой машины защищают металлические цепи со стальными шарами. Вокруг башни установлены стальные трубы, которые защитят танк от реактивных гранат. Кроме того, благодаря решетчатой конструкции машина защищена от ударов сверху.

Военные эксперты задаются вопросом, как экипаж в экстренной ситуации будет выбираться из «неуязвимого» танка. Специалисты сходятся во мнении, что подобная конструкция вряд ли получит широкое распространение.