Рошаль рассказал Путину о слезах министра здравоохранения

По словам Рошаля, глава Минздрава очень переживает, когда у нее не получается убедить членов кабмина в правильности своей позиции. «Иногда ее поругивают, что всегда при встрече с вами говорит только о достижениях и не говорит о проблемах. Но ТВ не показывает ее слез после заседания правительства, когда выходит», — отметил глава НИИ, выступая на Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Кроме того, Рошаль отметил компетенцию Скворцововой. «Она все цифры знает наизусть. И мыслит прекрасно, стратегически, как специалист, доктор высочайшего уровня», — добавил главный детский врач России.

Как уточняет «Интерфакс», в ходе общения с журналистами во вторник Скворцова сообщила о том, что никаких сокращений числа врачей в ближайшее время не запланировано. Зарплаты медработников будут расти согласно майским указам главы государства. «Мы выйдем на 200 процентов для врачей, 100 процентов для среднего медицинского персонала», — отметила министр.

Скворцова занимает пост главы Минздрава с 21 мая 2012 года.