Греф посоветовал "жить спокойно" и не волноваться о курсе рубля

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что российская валюта в 2017 году будет колебаться в диапазоне 57-60 рублей за доллар.

"Точно никуда бежать не надо. Никто не знает, как будет складываться рубль", — сказал журналистам глава Сбербанка, отметив, что, по его мнению, равное количество экспертов считает рубль либо переоцененным, либо недооцененным.

Греф также сообщил, что Сбербанк ориентируется на экспертную оценку, что во втором — третьем кварталах текущего года цена на нефть будет расти, а в четвертом квартале будет примерно на уровне 50 долларов за баррель.

"В последнее время цена на нефть так, как раньше не коррелируется с курсом. Если не будет каких-то геополитических коллизий и новых "черных лебедей", я бы точно не ожидал каких-то очень больших колебаний. Я думаю, что порог колебаний на уровне 57-60 (рублей за доллар — ред.)", — отметил Греф.

"Самая правильная стратегия — жить спокойно и не переживать на эту тему", — добавил глава Сбербанка.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.34 мск снижался на 0,05 рубля — до 57,26 рубля.