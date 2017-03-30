Российские ракетоносцы уничтожили «террористов» в Таджикистане

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 уничтожили лагерь условных боевиков во время учений в Таджикистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

По легенде учений, группа террористов захватила несколько зданий, оборудовав в одном из них командный пункт. Военнослужащие выбили боевиков из здания и оттеснили их в горный район, где находился условный лагерь террористов.

Для уничтожения лагеря и складов с боеприпасами было решено использовать Ту-95МС и Ту-22М3. «При уничтожении отходящих сил противника поддержку батальонной тактической группе Республики Таджикистан осуществляли штурмовики СУ-25 и вертолеты МИ-24», - отметили военные.

Совместные учения армий России и Таджикистана проходят с 27 по 30 марта на полигонах Харбмайдон, Московский, Момирак, а также на полигонах Ляур и Самбули российской 201-й военной базы. Войска отрабатывают нюансы взаимодействия при совместных операциях по борьбе с террористами.