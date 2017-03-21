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Захарова: Москва пока не будет подтверждать сообщения о визите Тиллерсона
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва в настоящее время не намерена подтверждать или опровергать сообщения о визите госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию в апреле.
"На данном этапе ни подтверждать ни опровергать появившуюся информацию не намерены", - написала дипломат на своей странице в фейсбуке.
При этом Захарова добавила, что российские власти "безусловно удивлены постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона".
"Политическим элитам в США пора разобраться: это снова "русские хакеры" взломали госдеповские сервера или угроза информационной безопасности США все-таки имеет американское происхождение?", - заключила она.
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