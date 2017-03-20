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В Сети испугались за судьбу России после смерти Рокфеллера

Интернет-пользователи отреагировали на известие о смерти магната Дэвида Рокфеллера. В социальных сетях предположили, что после смерти бизнесмена мировое правительство возглавят давние противники семьи Рокфеллеров Ротшильды. Об этом сообщает портал Lenta.ru.
«Дэвид Рокфеллер скончался. Ротшильды становятся главными управленцами мира», «Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года. Скорбим всем Нибиру», «Рокфеллер умер. Начинается! Ротшильды нападут на ослабившихся рептилоидов. Опять жизнь в России станет тяжелее, да что ж ты будешь делать!», «Рокфеллер умер, а ты и дальше продолжай жить в Костроме», «Из-за блокады Донбасс перестал кормить весь мир. Сегодня первым от голода умер Рокфеллер. Не выдержал старик лишений», «Дэвид Рокфеллер все деньги скачать», - написали пользователи Twitter.
20 марта миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в своем доме в Покантико-Хиллз в штате Нью-Йорк. Журнал Forbes оценивал состояние бизнесмена в 3,3 миллиарда долларов. Магнат был последним оставшимся в живых внуком Рокфеллера-старшего, основавшего нефтяную компанию Standard Oil и ставшего первым американским миллиардером. Дэвид Рокфеллер известен как один из первых и самых влиятельных идеологов глобализации и неоконсерватизма.
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