В Сети испугались за судьбу России после смерти Рокфеллера

Интернет-пользователи отреагировали на известие о смерти магната Дэвида Рокфеллера . В социальных сетях предположили, что после смерти бизнесмена мировое правительство возглавят давние противники семьи Рокфеллеров Ротшильды. Об этом сообщает портал Lenta.ru

Дэвид Рокфеллер скончался.

Ротшильды становятся главными управленцами мира. — Дмитрий Сергеев (@staford_rsv) 20 марта 2017 г.

«Дэвид Рокфеллер скончался. Ротшильды становятся главными управленцами мира», «Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года. Скорбим всем Нибиру», «Рокфеллер умер. Начинается! Ротшильды нападут на ослабившихся рептилоидов. Опять жизнь в России станет тяжелее, да что ж ты будешь делать!», «Рокфеллер умер, а ты и дальше продолжай жить в Костроме», «Из-за блокады Донбасс перестал кормить весь мир. Сегодня первым от голода умер Рокфеллер. Не выдержал старик лишений», «Дэвид Рокфеллер все деньги скачать», - написали пользователи Twitter.

Рокфеллер умер. Начинается! Ротшильды нападут на ослабившихся рептилоидов. Опять жизнь в России станет тяжелее, да что ж ты будешь делать! — Сталингулаг (@StalinGulag) 20 марта 2017 г.

20 марта миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в своем доме в Покантико-Хиллз в штате Нью-Йорк. Журнал Forbes оценивал состояние бизнесмена в 3,3 миллиарда долларов. Магнат был последним оставшимся в живых внуком Рокфеллера-старшего, основавшего нефтяную компанию Standard Oil и ставшего первым американским миллиардером. Дэвид Рокфеллер известен как один из первых и самых влиятельных идеологов глобализации и неоконсерватизма.

Рокфеллер умер. Начинается! Ротшильды нападут на ослабившихся рептилоидов. Опять жизнь в России станет тяжелее, да что ж ты будешь делать! — Сталингулаг (@StalinGulag) 20 марта 2017 г.