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В Сети испугались за судьбу России после смерти Рокфеллера
Интернет-пользователи отреагировали на известие о смерти магната Дэвида Рокфеллера. В социальных сетях предположили, что после смерти бизнесмена мировое правительство возглавят давние противники семьи Рокфеллеров Ротшильды. Об этом сообщает портал Lenta.ru.
Дэвид Рокфеллер скончался.— Дмитрий Сергеев (@staford_rsv) 20 марта 2017 г.
Ротшильды становятся главными управленцами мира.
«Дэвид Рокфеллер скончался. Ротшильды становятся главными управленцами мира», «Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года. Скорбим всем Нибиру», «Рокфеллер умер. Начинается! Ротшильды нападут на ослабившихся рептилоидов. Опять жизнь в России станет тяжелее, да что ж ты будешь делать!», «Рокфеллер умер, а ты и дальше продолжай жить в Костроме», «Из-за блокады Донбасс перестал кормить весь мир. Сегодня первым от голода умер Рокфеллер. Не выдержал старик лишений», «Дэвид Рокфеллер все деньги скачать», - написали пользователи Twitter.
Рокфеллер умер. Начинается! Ротшильды нападут на ослабившихся рептилоидов. Опять жизнь в России станет тяжелее, да что ж ты будешь делать!— Сталингулаг (@StalinGulag) 20 марта 2017 г.
20 марта миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в своем доме в Покантико-Хиллз в штате Нью-Йорк. Журнал Forbes оценивал состояние бизнесмена в 3,3 миллиарда долларов. Магнат был последним оставшимся в живых внуком Рокфеллера-старшего, основавшего нефтяную компанию Standard Oil и ставшего первым американским миллиардером. Дэвид Рокфеллер известен как один из первых и самых влиятельных идеологов глобализации и неоконсерватизма.
Рокфеллер умер. Начинается! Ротшильды нападут на ослабившихся рептилоидов. Опять жизнь в России станет тяжелее, да что ж ты будешь делать!— Сталингулаг (@StalinGulag) 20 марта 2017 г.
Из-за блокады Донбасс перестал кормить весь мир.— Матковський Олег (@Matkovskyi_OM) 20 марта 2017 г.
Сегодня первым от голода умер Рокфеллер. Не выдержал старик лишений.
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