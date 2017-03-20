Бывший депутат Рады назвал три готовых к свержению Порошенко клана

Олейник добавил, что влиятельные группировки попытаются захватить власть с помощью переворота. «Конечно, им хочется додавить Порошенко, чтобы тот сам написал заявление и ушел по состоянию здоровья в обмен на какие-то гарантии. Однако верить в какие либо обещания вчерашних подельников легкомысленно, Порошенко добровольно не уйдет», — отметил он.

2 марта Олейник сообщил, что Порошенко готовит бегство из страны. «Получил информацию от таможенников и СБУ (Службы безопасности Украины — прим. «Ленты.ру»), что в январе он отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями. Оформили груз как дипломатический», — написал бывший парламентарий.