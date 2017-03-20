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СБУ запретит въезд Самойловой на Украину
Украинские власти запретят въезд на территорию страны российской представительнице на «Евровидении-2017» Юлии Самойловой. Соответствующий документ был подготовлен Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Василия Грицака.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее называл выбор Самойловой в качестве участницы от России «провокацией». Дипломата возмутил тот факт, что певица в 2015 году посетила Крым без согласования своей поездки с властями Украины. На основании этой информации СБУ проводила проверку. В Европейском вещательном союзе заявили, что не имеют никаких претензий к Самойловой. Юлия Самойлова должна выступить на «Евровидении» с песней «Flame is Burning». Девушка с детства передвигается в инвалидном кресле и имеет I группу инвалидности. Конкурс пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал шоу пройдет 13 мая.
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