СМИ сообщили о трагедии в семье Трампа

Внук Дональда Трампа Тристан сломал ногу. Инцидент произошел, когда 5-летний ребенок катался на лыжах вместе со своим отцом – Дональдом Трампом-младшим. Об этом сообщает портал TMZ

Инцидент произошел 19 марта в городе Аспен (штат Колорадо). Мальчика доставили в больницу. На курорт ребенок отправился вместе со своей семьей, а также с семьей дочери президента США Иванкой. Во время поездки родственников главы государства сопровождали агенты Секретной службы США.