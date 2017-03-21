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В Сеть попало фото голой Литвиновой
В интернете опубликовали интимный снимок Ренаты Литвиновой. Фотография была сделана в 1996 году, когда актриса участвовала обнаженной в перформансе художника Андрея Бартенева «Спящая красавица». Фото было опубликовано в журнале «Афиша Daily».
Как выглядели советские модники в 80-е — куча фотографий и еще почти никому не известная Рената Литвиноваhttps://t.co/TSjHzKtGhU— Афиша (@afisha) 19 марта 2017 г.
«Андрей (Бартенев – прим. Рамблер/новости) к этому времени уже прозвучал на той же прибалтийской Ассамблее со своим шоу «Ботанический балет», вынес мозг отечественной и зарубежной богеме и переключился на не менее изощренную и более разноцветную сказку. Рената же тогда еще не была настолько известна, как сейчас. Снималась у Киры Муратовой, была милой скромной тусовщицей», - говорится в описании снимка.
Фотографию сделал Тимур Гриб. Снимок будет опубликован в книге Миши Бастера «Перестройка моды», в настоящее время автор ищет средства на ее издание. В книге речь пойдет о жизни российской богемы в 1980-1990-х годах.
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