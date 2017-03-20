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Массовая драка произошла на турнире в Дагестане
В интернете появилось видео массовой драки, которую устроили зрители в спортивном зале школы борьбы Курамагомеда Курамагомедова в Каспийcке. Ролик был опубликован на YouTube-канале Video TV.
В драке участвовали несколько десятков человек, однако конфликт удалось быстро урегулировать. В результате драке никто не пострадал. Как заявили в правоохранительных органах Дагестана, отношения решили выяснить болельщики двух бойцов. Причиной конфликта стала «мелкая обида, нанесенная одним спортсменом другому». В настоящий момент полиция Дагестана проводит проверку по факту массовой драки.
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