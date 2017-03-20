Лукашенко: Пятая колонна при поддержке Запада пытается нагнетать ситуацию в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пятая колонна при поддержке западных спецслужб пытается нагнетать ситуацию в стране.

«Нас больше волнуют попытки современными методами противоборства, противостояния нагнетать обстановку внутри Беларуси и вести против неё соответствующие действия», — цитирует БелТА Лукашенко.

Он отметил, что это пытается сделать пятая колонна при поддержке западных спецслужб.

«Имеется в виду попытка нашей пятой колонны при поддержке, опять же, мы это фиксируем, я тут никого абсолютно не запугиваю, финансировании западных фондов и руководстве западными спецслужбами наших отморозков, которые сбежали за границу, — попытка нагнетать ситуацию в Беларуси», — пояснил глава государство.

Он добавил, что власти справятся с подобными ситуациями.

Также Лукашенко заявил, что намерен продолжать развивать сотрудничество с Россией в военной сфере.