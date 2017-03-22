Доллар продолжит снижение вплоть до 53 рублей

В начале этой недели рублевые пары торгуются разнонаправленно. За доллар США 21 марта на бирже предлагали 57 рублей, за евро около 61,6 рубля. Раскорреляция в динамике рублевых пар вызвана снижением доллара к евро, начавшимся еще в начале марта.

По итогам заседания ФРС США , на фоне повышения ставки, инвесторы ожидали укрепления доллара, однако риторика регулятора оказалась менее жесткой, что привело к обратной реакции рынка. Таким образом, ослабление доллара позволило рублю возобновить укрепление, а вот снижение пары евро/рубль существенно замедлилось.

Цены на нефть после значительного снижения вновь стабилизировались. Нефть марки Brent торгуется в диапазоне 51-52 долларов за баррель. Реакция рубля на падение нефтяных котировок была сдержанной, такой остается и сейчас, что свидетельствует о снижении зависимости отечественной валюты от цен на углеводороды. Дальнейшее падение цен на нефть возможно в случае ухудшения статистики по коммерческим запасам в США, однако вероятность продления соглашения ОПЕК поддерживает котировки.

В целом окончание марта будет благоприятным для рубля. Мы предполагаем, что сегодня пара доллар/рубль продолжит свое снижение вплоть до отметки в 56,5 рубля, пара евро/рубль пока задержится на уровнях 61-62 рубля.