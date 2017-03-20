СМИ узнали о приоритетной версии в деле об убийстве Евдокимова

По мнению правоохранителей, Евдокимова могли убить из-за его намерений сотрудничать со следствием и дать показания по делу, фигурантом которого он был. При этом, по данным газеты, подозреваемых в его убийстве пока нет.

Представители московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) рассказали РБК , что за месяц до того, как Евдокимова убили в СИЗО , его перевели в камеру без видеонаблюдения. По словам заключенных, у Евдокимова не было конфликтов ни с сокамерниками, ни с администрацией СИЗО. Его сокамерники рассказали ОНК, что тело Евдокимова нашли в туалете. Дверь была закрыта, он не откликался, а потом из-под двери потекла кровь.

Владимира Евдокимова нашли мертвым в СИЗО номер 5 («Водник») 18 марта. Московские следователи заявили, что он погиб от двух ножевых ранений в области сердца. По факту его гибели возбудили уголовное дело об убийстве.