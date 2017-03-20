Политика Алексея Навального облили зеленкой в Барнауле, куда он приехал на открытие предвыборного штаба. Об этом он рассказал в своем твиттере . «Открывать штаб в Барнауле я буду в образе из фильма «Маска». Классно. Даже зубы зеленые!» - написал Навальный. Глава штаба политика Леонид Волков сообщил в твиттере , что нападавший «уехал во двор» администрации Алтайского края на автомобиле Nissan Qashqai.

Представители штаба оппозиционера рассказали ТАСС , что подали заявление в полицию о причинении вреда здоровью. «Приезжала полиция, номер машины [нападавшего – прим.ред.] есть на видео, видео предоставлено в полицию», - заявили они.

Агентство уточняет, что на место происшествия прибыли сотрудники УВД Железнодорожного района Барнаула. «Мы сейчас проведем обследование места происшествия, зафиксируем, потом будет принято решение о том, как будет квалифицировано дело», - пояснили они.

В середине декабря Навальный сообщил о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году. В понедельник, 20 марта, в Барнауле начал работу десятый штаб Навального. Сегодня вечером должно состояться открытие еще одного - в Бийске. Во время открытия штабов в Уфе и Новосибирске Навального закидывали продуктами.